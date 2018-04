1. Mai: Kern setzt auf Achse mit Ludwig

Am Dienstag bittet die SPÖ zum roten Hochamt auf den Wiener Rathausplatz: Beim traditionellen Maiaufmarsch der Hauptstadt-Roten wollen Oppositionschef Christian Kern und Wiens neuer SPÖ-Chef Michael Ludwig vor allem eines demonstrieren: Einigkeit.



Kern: Demonstratives Lob für Schlüsselspieler Ludwig

Ansage. Demonstrativ streute Kern am Sonntag deshalb Ludwig Rosen: „Wir haben die Zusammenarbeit neu ausgerichtet. Wir sind noch einmal ein gutes Stück enger zusammengerutscht. Ich bin optimistisch, dass es gelingen wird, Wien zu verteidigen und gemeinsam eine starke Opposition zu bilden.“ Offenbar wirkt vor allem der gemeinsame Außenfeind – Schwarz-Blau – absolut einigend.



„Zentrist, sicher kein Rechter“. Auf die Frage, ob also Ludwig „sein Mann in der SPÖ“ sei, antwortet Kern so: „Absolut. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und das funktioniert auch sehr gut. Ich kenne ihn seit 30 Jahren als einen, der ein sozialdemokratischer Zentrist ist, aber sicher kein Rechter.“



Starke Rolle. Ludwig werde auch in der Bundes-SPÖ eine ähnlich starke Rolle wie einst Michael Häupl spielen: „Der Wiener Vorsitzende hat eine große Bedeutung. Das ist ganz klar. Die wird auch Michael Ludwig logischerweise ausfüllen.“



Dass Kern lange Zeit als Fan des Gegenkandidaten Ludwigs, Klubchef Andreas Schieder galt, sei lediglich ein Gerücht: „Das haben nur die Zeitungen geschrieben.



Kern haut sich für das rote Wien auf die Schienen

Wahlkampf. Egal. Jetzt haut sich der ehemalige ÖBB-Boss Kern jedenfalls für die Verteidigung des roten Wien bei der Gemeinderatswahl 2019 auf die Schienen: „Da wird ja von Schwarz-Blau so getan, als ob Wien Gotham City wäre und an jeder Ecke das Verbrechen lauert. Natürlich gibt es Probleme, die muss man auch angehen, das passiert jetzt. Michael Ludwig hat einen frischen Blick auf die Herausforderungen.“