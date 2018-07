100 Mal so viel Kinder-Beihilfe im Ausland

Wasser auf die Mühlen der Koalition: Die Zahl der im Ausland lebenden Kinder, für die Österreich Familienbeihilfe bezahlt, hat sich in den letzten 15 Jahren fast verhundertfacht: 2002 wurde für 1.500 im Ausland lebende Kinder Familienbeihilfe bezogen, 2016 waren es laut Rechnungshof 130.000. Der Grund liegt auf der Hand: Durch die EU-Erweiterung arbeiten Tausende Osteuropäer bei uns.



Der Rechnungshof kritisiert mangelnde Kontrollen: Denn derzeit wird der Anspruch auf Familienbeihilfe – einmal gewährt – bis zur Volljährigkeit des Kindes nicht mehr kontrolliert.



Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) setzt trotzdem auf die sogenannte Indexierung also die Kürzung der Beihilfe für Kinder im Ausland. Sie fühle sich bestätigt, sagte die ÖVP-Ministerin am Freitag.