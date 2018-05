12-Stunden-Tag: Kern droht mit Demo

120.000 Genossen am Wiener Rathausplatz – so viele waren es seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine Antrittsrede des neuen SPÖ-Bürgermeisters Michael Ludwig. Ein emotionaler Abschied von Michael Häupl. Und eine Kampfansage von SPÖ-Chef Christian Kern. Am 1. Mai gab die SPÖ ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Kerns Rede war die angriffigste:

■ Sarkastischer Dank: „Ich möchte mich bei der Bundesregierung für die Rekordbeteiligung hier bedanken.“

■ 12-Stunden-Tag: „Wenn die Regierung den 8-Stunden-Tag schreddern will, dann werden wir uns hier mit den Betroffenen wiedersehen“, kündigte Kern eine Demo gegen den 12- Stunden-Tag an. Er sieht keinen Widerspruch darin, dass die Arbeitszeitflexibilisierung in seinem „Plan A“ vorkam: „Wir wollten das nur in Absprache mit den Arbeitnehmern.“

■ Offene Gesellschaft „Unsere liberale Demokratie werden wir mit Zähnen verteidigen.“

■ Gegen Antisemitismus: „Ein Jude (George Soros) wird als Drahtzieher der Asylkrise diffamiert. Wie schändlich ist das denn? Ein Angriff auf unsere jüdischen Mitbürger ist auch ein Angriff auf uns alle“, wetterte Kern.

Kurz: Pflegeheim und auch Plan für Vollbeschäftigung

Kurz nutzte den Tag der Arbeit zu einem Besuch im größten privaten Wiener Pflegeheim, dem „Haus der Barmherzigkeit“ in Wien-Ottakring. Bewohner wie auch das Personal zeigten sich angetan.

Gleichzeitig lancierte die Koalition einen „Plan zur Vollbeschäftigung“: Standort-Attraktivierung, Investitionen in Forschung, AMS-Reform, „Anreize“ für Arbeitslose, Jobs anzunehmen. Kurz: „Es sind mutige Unternehmen und Mitarbeiter, und nicht die Politik, die Arbeitsplätze sichern und neue schaffen.“

Strache will 10 Jahre in Regierung bleiben

Ein Zelt am Urfahra­ner Kirtag, biergeschwängerte Atmosphäre. Alles wie immer? Nein, diesmal ist die FPÖ Regierungspartei und Strache nutzte dies – in Anwesenheit seiner Frau Philippa – für eine Ansage. „Wir werden so gute Arbeit leisten, dass wir für mindestens zwei Perioden in der Regierung bleiben“ – also bis 2027. SPÖ-Chef Kern „sitzt weiter gekränkt auf der Oppositionsbank“.