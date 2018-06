12-Stunden-Tag: Wirbel um Zuschläge bei Gleitzeit

Wien. Fallen Überstunden in Gleitzeitverträgen weg, wenn der 12-Stunden-Tag kommt? Der Präsident der ­Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, sagte am Sonntag im ORF: „Das war ursprünglich nicht unser Ansatz.“ Am Montag legte er nach: Wenn die Gleitzeitzuschläge weg­fielen, „dann wollen wir das nicht und werden mit der Bundesregierung reden“. Laut Bau-Holz-Gewerkschaftsboss Josef Muchitsch, der den Wegfall der Zuschläge für die 11. und 12. Stunde laut kritisiert, wären rund eine Million Arbeitnehmer betroffen.

Sozial- und Wirtschaftsministerium sowie Wirtschaftskammer versuchten zu beruhigen: Wer „auf Anordnung“ 12 Stunden arbeite, bekomme für die 11. und 12. Stunde Zuschläge. Arbeite man „selbstbestimmt“ 12 Stunden – „weil ein Projekt nicht fertig wurde“ –, fallen Zuschläge weg. Man könne die Zeit an einem anderen Tag ausgleichen.

(knd)