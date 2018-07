150€/Monat: Streit zwischen Grosz & Fußi

Am Dienstagabend matchten sich bei „Fellner! LIVE“ wieder die Streithähne Rudi Fußi & Gerald Grosz. Dieses Mal diskutieren die beiden ein Thema, das derzeit die Gemüter in ganz Österreich hochkochen lässt: Kann man von 150 Euro im Monat leben oder nicht!

Stein des Anstoßes für diese Debatte war die Aussage von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein im Interview mit ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner auf oe24.TV. Hier bejahte die FP-Ministerin die Frage, ob man mit 150 Euro im Monat überleben könne. Dies löste einen Sturm der Entrüstung aus. Die SPÖ, Grüne und andere forderten Hartinger-Klein zu einer Wette auf. Sie solle beweisen, wie man mit so wenig Geld (exklusive Miete) im Monat überleben könne. Das Büro der Ministerin will die Causa nicht kommentieren.

© oe24.TV

Grosz: Paradies für Sozial-Schmarotzer hier

Genug. 150 Euro monatlich zum Leben sei genug, meint die Sozialministerin explizit jene Sozialtouristen, die in ihrem Leben noch keinen einzigen Cent in unser Sozialsystem eingezahlt haben. Und ich sage klar und deutlich: Ja! Denn Österreich war lange genug das Paradies für Sozialschmarotzer aller Herren Länder. Österreich war lange genug der Selbstbedienungsladen für eine Migrationsbewegung in unser wohl dotiertes Sozialsystem. Österreich lag lange genug am Silbertablett für jene, die ausschließlich wegen der Plünderung unserer Sozialleistungen ins Land gekommen sind. Es ist ­erstaunlich, mit welcher Vehemenz die ­apokalyptischen Geistreiter des sozialen Untergangs ihre Propagandawalze bedienen.

© TZOe Artner

Fußi: Menschenwürdig ist das nicht lebbar

Unmöglich. Ministerin Hartinger glaubt also, dass man von 150 Euro pro Monat bei bezahlter Wohnung leben kann. Selbst will sie übrigens nicht ausprobieren, wie es so mit 150 EUR pro Monat wäre. Machen Sie, werte LeserInnen, eine Liste: Medikamente, Lebensmittel, Hygieneartikel, Fahrscheine oder Benzin, Versicherungen, Kleidung, Telefon und vieles mehr, das man für ein menschenwürdiges Leben braucht. Was kommt als Summe raus? 150 Euro? Streichen Sie die Liste jetzt bis auf das Notwendigste zusammen. Was kommt als Summe raus? Was machen Sie, wenn die Waschmaschine kaputt ist? Oder der Kühlschrank? Es ist erniedrigend, dass so eine Debatte überhaupt geführt wird.



Das ganze oe24.TV-Duell sehen Sie oben im Video.