17.000 €: Shitstorm gegen Rossmanns Minister-Gage

Wien. Knapp 17.000 € brutto bekommt Liste-Pilz-Klubchef Bruno Rossmann pro Monat – zusammengesetzt aus Abgeordneten-Salär (8.800 €), Pension (5.120 €) und extra Gehalt bei der Partei (3.065 €). Das ist fast so viel, wie ein Minister (17.774 Euro) verdient. Rossmann legte am Sonntag seine Bezüge in der ORF-Pressestunde offen, forderte alle Abgeordnete auf, es ihm gleichzutun, und kündigte an, einen Teil seines Einkommens in einen Sozialfonds einfließen zu lassen.

Trotzdem: Über den Ex-Grünen brach auf Facebook ein Shitstorm herein. „Viele normale Leute verdienen das im Jahr, was der im Monat hat, und reißen sich auch noch den ***** dafür auf“, schreibt etwa eine Userin. „Das ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit“, meint ein anderer.