Ambros: "Mit FPÖ geh ich nicht auf a Bier"

Wien. Nein, in diesem Leben werden sie keine Freunde mehr , die FPÖ – und Wolfgang Ambros („Da Hofa“). Nachdem Fetzen zwischen der 66-jährigen Austopop-Legende und der FPÖ flogen, scheiterte auch ein von FPÖ-General Christian Hafenecker auf oe24.TV vorgeschlagenes Versöhnungstreffen samt „Gulasch und ein Seidl Bier unter Männern“.

ÖSTERREICH erreichte Ambros am Mittwoch zu Mittag telefonisch – und die Antwort war eindeutig: „Den einen Herrn von der FPÖ kenn‘ ich nicht einmal. Nein, es tut mir leid: Ich geh wirklich gern mit jedem auf ein Bier –mit denen aber nicht.“ Fazit. Das besungene „Gulasch und ein Seidel Bier“ ist hier kein „Lebenselixier“ jedenfalls nicht für eine Versöhnung.

Den Fehdehandschuh hatte Ambros der FPÖ in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hingeworfen. In der FPÖ gebe es „viele braune Haufen“ so der Musiker.

Hafenecker nannte Ambros daraufhin „abgehalftert“ sein FPÖ-Kollege Harald Vilimsky einen „grantiger alter Mann“.

Günther Schröder