Arnie wieder 'back' in Wien

Nicht einmal zwei Monate nach seiner schweren Herz-Operation ist Arnold Schwarzenegger wieder voll im Einsatz. Vor wenigen Tagen wagte er den ersten Ausflug in Kalifornien, nächste Woche setzt er sich bereits in den Flieger. Seine Mission: Er will Wien zum „grünen Davos“ machen.

Arnies Initiative „R20“ lädt gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 15. Mai bereits zum zweiten Mal zum „Austrian World Summit“ in die Hofburg. „Unser Ziel ist es, dass wir in ein paar Jahren ‚die‘ große Klimaschutz- und Umweltkonferenz in Europa sind“, verrät Mitinitiatorin Monika Langthaler. Es gehe darum, Ideen auszutauschen und Dienstleister zusammenzubringen. Angekündigt haben sich 1.000 Teilnehmer, darunter prominente Namen wie UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.