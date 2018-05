Außenministerin Kneissl schreibt Kinderbuch

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) schreibt nach eigenen Angaben an einem Kinderbuch über die einstige österreichische Kaiserin Maria Theresia (1717-1780). "Ich habe ein Kinderbuch über Maria Theresia angefangen, es fehlen mir einfach die fünf bis sieben Tage, um das zu vollenden", sagte sie am Donnerstag im Rahmen eines Symposiums in Wien.

Wann genau das Kinderbuch erscheinen soll, steht noch nicht fest. Kneissl erklärte, dass sie, als sie es fertigstellen wollte, krank geworden sei. "Jetzt möchte ich diese Tage noch finden", so die Außenministerin. Kneissl schrieb Maria Theresia einen "realpolitischen Blick" zu, den sie sich auch in der heutigen Politik wünschte.