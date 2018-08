Blümel: Wirbel um Geschenk zu EU-Ratsvorsitz

Die SPÖ-Nationalrätin Cornelia Ecker ärgert sich über Post von Europaminister Gernot Blümel. Den Abgeordneten flatterte ein Brief Blümels zur EU-Ratspräsidentschaft ins Haus: Frauen bekamen ein Seidentuch, Männer Manschettenknöpfe. Ecker: „Dass bei uns just an dem Tag, an dem die Regierung Kürzungspläne für die AUVA präsentiert, Seidentücher und Manschettenknöpfe in aufwendiger Verpackung im Postkasten landen, entbehrt nicht einer gewissen Komik.“ Konter aus dem Ministerium: Bei jeder Ratspräsidentschaft gebe es diese „Give-aways“.

Dieses Seidentuch passt SP-Nationalrätin Ecker so gar nicht.