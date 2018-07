Bogner-Strauß: Nur drei Tage in Wien

Mit Juliane Bogner-Strauß ist auch eine zweite Ministerin der türkis-blauen Regierung gerade schwer unter Beschuss: Erst fordert just das Frauenvolksbegehren den Rücktritt der Frauenministerin. Nach einem ÖSTERREICH-Bericht über den Zwist melden sich dann auch noch Insider, die erzählen: Bogner-Strauß verabschiedet sich meist schon mittwochs Richtung Steiermark.

Dort leben Mann und Kinder der Topwissenschafterin. Deshalb hatte Bogner-Strauß auch gleich nach Amtsantritt erklärt, auf Home Office setzen zu wollen. Anscheinend tut sie das häufiger als gedacht.

In 6 Monaten nur 6 Wien-Termine nach Mittwochen

Aus dem Ministerium ist zu hören, dass sie derzeit viel Zeit in der Steiermark verbringt. ÖSTERREICH hat sich durch ihre offiziellen Termine seit Amtsantritt gewühlt. Und tatsächlich: Seit einem halben Jahr hatte die Frauenministerin nur sechs Mal öffentliche Auftritte an Donnerstagen oder Freitagen in Wien – darunter Steirerball und Frauentag. Vier weitere in anderen Bundesländern und sechs in der heimatlichen Steiermark.