Bundespräsident Alexander Van der Bellen stellt sich am Mittwochabend um 21 Uhr im ersten großen Interview bei "Fellner! LIVE" auf oe24.TV den Fragen von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.



Welche Bilanz zieht das Staatsoberhaupt über die türkis-blaue Regierung? Wie bewertet er die bisherige Arbeit von Kurz und Strache? Und welche Minister haben ihn positiv überrascht? Im Interview spricht der Bundespräsident ausführlich über die türkis-blaue Koalition.



Doch auch andere Fragen, die Österreich interessieren, werden in dem großen Interview aufgegriffen: Was sagt Van der Bellen zu der aktuellen Krise der Grünen? Welche Rolle könnte Österreich als Vermittler im Syrien-Konflikt einnehmen? Und kann er sich eine nochmalige Kandidatur als Bundespräsident vorstellen?



Schalten Sie ein!

Heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE auf oe24.TV: Das Interview mit Bundespräsident Van der Bellen!