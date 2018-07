Wirbel im Gerichtssaal und ein emotionaler Karl-Heinz Grasser: Tag 44 im ­Buwog-Korruptionsprozess brachte einige Aufregung. Zu Beginn ging Grasser-Anwalt Norbert Wess in die Vollen: Die Staatsanwaltschaft habe kürzlich 1.092 Seiten starkes neues Ermittlungsmaterial in den Akt eingebracht, ohne dass die Angeklagten davon erfahren hätten. Das sei „rechtsstaatlich bedenklich“.

Auf Wunsch Grassers verzichte man zwar auf einen Antrag auf Vertagung. Beantragt wurde aber die sofortige Prüfung, ob das Recht auf Verteidigung und angemessene Vorbereitung verletzt worden sei. Der Schöffensenat beriet über eine Stunde, entschied jedoch noch nicht.

Bei den „neuen“ Beweismitteln handelt es sich um ­sichergestellte Akten des mitangeklagten Anwalts Toifl.

Richterin fragte erneut zu Schwiegermuttergeld

Die Richterin befragte Grasser dann erneut zu dem berühmten Schwiegermuttergeld. Er habe die 500.000 Euro in ihrem Auftrag veranlagt, so KHG: „Wenn Sie meine Schwiegermutter kennen würden, wüssten Sie, dass Widerspruch nicht möglich war.“ Das Geld sei letztlich bei der Familie ­seiner Frau gelandet: „Wenn es meines gewesen wäre – warum sollte ich es der vermögenden Familie meiner Frau überweisen?“ Und: Ständig heiße es, alle möglichen Konten und Treuhandgesellschaften gehörten in Wahrheit ihm. „Das ist eine Gemeinheit!“, wird KHG fast laut.A. Sellner

