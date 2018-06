Das sind die 3 ersten Polizisten auf Pferden

NÖ. Ausgebildet in der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt, nahmen die ersten drei Beamten am 4. Juni ihren Dienst für die berittene Polizei auf.

„Der Probebetrieb wird zeigen, in welchen Bereichen wir Pferde und Reiter am besten einsetzen können“, so Landespolizeidirektor von NÖ, Konrad Kogler.

Beeindruckt zeigte er sich beim Besuch der Militärakademie am 5. Juni von der Möglichkeit der Ausbildung der Pferde, mit der Spring- und Dressur-Reiter Oberstleutnant Roland Pulsinger vom Bundesheer betraut wurde. Das taktische Einsatztraining erfolgt mithilfe der Sondereinheit Cobra.

© BMI/Gerd Pachauer Polizeichef von Wr. Neustadt und Oberstleutnant Pulsinger mit den drei ausgelernten Beamten, Cobra-Direktor Treibenreif und Landespolizeidirektor Kogler (v. l. n. r).

Auch die Auswahl der Pferde wurde genau festgelegt. Für die 6 bis 9 Monate lange Spezialausbildung werden nur 1,72 bis 1,78 Meter große, charakterfeste Warmblutwallache im Alter von 6 bis 10 Jahren gesucht. Um ein einheitliches Bild abzugeben, müssen die Pferde braun oder schwarz sein. Insgesamt sollen 14 Reiter für den Streifendienst ausgebildet werden.