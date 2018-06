Demo gegen Abschiebungen "crasht" Kanzlerfest

Die Omas gegen Rechts singen sich ein

Die Omas gegen rechts sind bereits Kult. Sie sind auch bei der heutigen Demo dabei und planen einen Flashmob: Während der Redner die Anschläge in Afghanistan chronologisch vorliest, legen sich die Zuhörer auf den Boden. Am Ende springen sie auf und singen gemeinsam das Lied "We shall overcome"