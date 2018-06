Demonstranten wollen Kurz-Fest stören

Am 20. Juni findet Kanzler Kurz' Sommerfest im Palais Schönburg statt - das ist der Weltflüchtlingstag. Das nehmen Demonstranten zum Anlass und werden auch vor dem Palais halt machen. "Ausgerechnet am Weltflüchtlingstag will Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sein "Sommerfest" mit seinem Ehrengast, dem CSU-Minister Andreas Scheuer, feiern", heißt es von der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Sie wollen vor dem Palais hörbar skandieren.

Die Demo startet am Hauptbahnhof und endet am Karlsplatz. Die Route führt direkt am Palais Schönburg vorbei, wo Kurz seine Gäste empfängt. Direkt davor soll eine Zwischenkundgebung abgehalten werden.

Rednerin hat bereits Kurz-Auftritt gecrasht

Bei der Demo werden unter anderem die "Omas gegen Rechts" teilnehmen. Aber auch Lucia Steinwender wird dabei sein. Sie crashte erst kürzlich die Rede von Sebastian Kurz bei der Klimakonferenz in Wien.