Diskretes Treffen vor China-Reise

Am Dienstag gab es noch ein Briefing beim Präsidenten – am Samstag geht es los: Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz führen bei ihrem China-Besuch die größte Delegation der 2. Republik an. Neben den Ministern Norbert Hofer, Karin Kneissl, Margarete Schramböck, Elisabeth Köstinger sind 170 Unternehmer (mit WKO-Präsident Christoph Leitl) sowie 30 Wissenschafter und Künstler an Bord.

„Bei keiner Auslandsreise bisher hat es eine höherrangige Begleitdelegation gegeben“, so Van der Bellen. Besucht wird übrigens nicht nur Peking, sondern auch ein Wirtschaftsforum in Hainan sowie die Regionalmetropole Chengdu – dort wird sogar ein neues Generalkonsulat eröffnet.

Österreich Top-Investor

Top-Thema sind natürlich die Wirtschaftsbeziehungen: Im Vorjahr haben sich die österreichischen Direktinvestitionsprojekte auf 76,94 Mio. Euro mehr als verdoppelt – insgesamt haben österreichische Firmen bereits 43, Mrd. € in China (inkl. Hongkong) investiert.

Allerdings: VdB wird nicht nur Präsident Xi Jinping treffen – der Österreicher hat auch einen Gipfel mit Bürgerrechtlern auf seinem Terminplan stehen.