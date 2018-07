Diskutieren Sie mit SPÖ-Chef Christian Kern

Sie haben es 100 mal von mir gefordert:

Herr Fellner, sans net feig, lassen Sie mal Ihre Zuseher und Leser die Fragen an die Politiker stellen

Ihr Wunsch ist mir Befehl:

Am Donnerstag, den 2. August starte ich bei FELLNER LIVE das neue "Bürgerforum".

Das "Bürgerforum" ist meine Antwort auf die Sommergespräche, die auf allen Sendern - mehr oder weniger fad - aus dem Boden sprießen.

Ich denke mir: In diesem Sommer sind SIE dran.

In diesem Sommer können SIE die Fragen stellen.

In diesem Sommer führen auf oe24 und bei FELLNER LIVE

SIE die Sommergespräche mit den Spitzen der Parteien.

Und das Beste: Ich komme mit oe24-TV zu Ihnen - und zwar in jedes Bundesland.

Das Schöne: ALLE Parteichefs haben zugesagt - alle stehen IHNEN Rede und Antwort:

Der erste Gast ist Christian Kern (SPÖ) - Am Donnerstag 2.August ab 14:00 Uhr im Casino Velden in Kärnten.

Wenn SIE mitmachen wollen, wenn Sie mit mir live in FELLNER LIVE auftreten und Fragen an die Politiker stellen wollen, wenn Sie es den Parteichefs einfach mal so richtig reinsagen und die Parteichefs mal richtig hart fragen wollen...

... dann bewerben Sie sich bitte gleich:

- mit Ihrem Facebook-Profil - mit Ihren wichtigsten Daten, Infos, Fotos - mit ein paar der wichtigsten Fragen, die Sie stellen wollen.

entweder in den Kommentaren oder direkt HIER per privater Nachricht an oe24

ICH FREU MICH AUF SIE - IHR WOLFGANG FELLNER