Verkehrsminister Norbert Hofer will in allen Lebenslagen hoch hinaus. Das beweist er auch in seiner Freizeit. Mittlerweile ist bekannt, dass der FP-Politiker ein leidenschaftlicher Pilot ist. Nun machte er neben der Piloten- und der Segelflugausbildung, auch noch die Segel-Kunstflug-Prüfung in seiner Heimatgemeinde Pinkafeld.

Videos und Bilder zeigen die Flugkünste des Ministers. Eine Drehung hier, ein Sinkflug da – was für die meisten der Horror wär, ist für ihn ein Traum.

Mit dem Minister in der Luft

Und jetzt kann der Minister auch schon fleißig üben, denn im September wird es dann ernst. Denn am Flugplatzfest Pinkafeld am 8. September werden fünf Rundflüge mit Hofer verlost.

Erst im Juli machte er den Segelflugschein. Damals postete er stolz auf Facebook. „Heute Segelflugprüfung am Flugplatz Pinkafeld absolviert. Danke an meinen Fluglehrer Alois Rosenberger und an unseren Schlepppiloten Hans Spitzauer.“

