EU-Event in Schladming kostete 2,7 Mio. Euro

Es war der große Start in die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs und wurde groß in Schladming zelebriert. Die Übergabe fand im Beisein von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bulgariens Ministerpräsidenten Bojko Borissow und EU-Ratspräsident Donald Tusk auf der Planai statt. Anschließend fand in Schladming ein großes Gratiskonzert vor einigen Tausend Menschen statt.

Wie die „Kleine Zeitung“ soll dieses „SERVUS Europa“-Auftaktevent rund 2,7 Millionen Euro an Steuergeld gekostet haben. Das gehe aus einer Beantwortung einer Neos-Anfrage durch Europaminister Gernot Blümel hervor.

Eventplanung & Werbeeinschlatung

Rund die Hälfte der Summe, also 1,4 Millionen Euro, soll an eine Eventagentur geflossen sein, die mit der Planung und Durchführung des Auftaktes beauftragt wurde. Hierzu zählen demnach auch Gondelfahrten, Picknicks und Info-Veranstaltungen über die EU.

Die restlichen 1,3 Mio. Euro wurden für Werbeeinschaltungen ausgegeben. Außerdem gehe aus der Beantwortung hervor, dass 8.500 Menschen das Picknick und das Konzert besuchten. Aber es wurde betont, dass 306.000 Zuseher über den eigens eingerichteten Live-Stream des Bundeskanzleramtes das Konzert verfolgten.