Erste Unternehmen suchen 46-Stunden-Kräfte

Die SPÖ will sich mit dem 12-Stunden-Tag, der mit 1. September in Kraft tritt, noch lange nicht abfinden. Sozialsprecher Josef Muchitsch kündigte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch letzter Woche einen "heißen Herbst" mit Aktionen gegen die Arbeitszeitflexibilisierung an. Aber auch an anderen sozialpolitischen Maßnahmen, wie dem Familienbonus und der Abschaffung des Kumulationsprinzips, übt die SPÖ Kritik.



Das neue Arbeitszeitgesetz enthalte "keine einzige Verbesserung für die Arbeitnehmer" und sei schlichtweg ein Eigentor der Regierung, betonte Muchitsch vor einer Woche. Die SPÖ wolle daher weiter gezielt Aktionen dagegen setzen, unter anderem sind für Herbst eine Aufklärungskampagne und eine Betroffenen-Hotline geplant. Die Hotline soll den Menschen Auskunft über ihre Möglichkeiten und Rechte geben und insbesondere jenen zur Verfügung stehen, die "durch das Gesetz unter die Räder kommen".

Wirbel um 46-Stunden-Kräfte

Nun postete SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher einen Screenshot auf Facebook, der zeigt, dass die ersten Unternehmen bereits nach 46-Stunden-Kräften suchen.



"So viel zum Versprechen der Regierung, dass die 40-Woche erhalten bleibt. Die ersten Großkonzerne suchen bereits nach 46-Stunden-Kräften!", kommentierte Lercher den Screenshot.

Große Aufregung auf Facebook

Auch in den Kommentaren herrschte große Aufregung: "Der Sozialstaat wird zerstört, das sind die ersten Auswirkungen...", kommentierte die SPÖ Obersteiermark West. "Mein Vater hat dafür gekämpft, dass wir die 40 Stunden Woche bekommen! Und jetzt...? Gehen wir dem Rückschritt entgegen!!", "Auf geht's zurück in die Vergangenheit" oder "So schauts aus. hat der Strache wieder ein Märchen erzählt", so nur wenige der zahlreichen Kommentare.