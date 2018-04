Erster Blick auf die Donau-Arena

Klassik. Gespielt werden soll ein beinhartes Konkurrenzprogramm zu den großen Sommerbühnen von Salzburg über Bregenz bis Mörbisch, also Klassik-Konzerte, Oper und Operette – als Angebot an alle Wiener, die im Sommer in Wien sind und an alle Touristen, die dann in der Welthauptstadt der Oper im Sommer bei vier Häusern vier Mal vor geschlossenen Türen stehen.