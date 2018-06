Erstes großes Ratsvorsitz-Treffen in Wien

Gut eine Woche vor dem offiziellen Beginn des EU-Ratsvorsitzes betätigt sich Österreich bereits als Gastgeber für Spitzenvertreter der 28 EU-Staaten. Staatssekretäre und Generalsekretäre der Außenministerien sind am Donnerstag und Freitag zu einem informellen Treffen im Austria Center Vienna zusammengekommen, in dem auch die großen Wiener Ratsvorsitztreffen stattfinden werden.



Wie das Außenministerium in einer Aussendung mitteilte, findet die Zusammenkunft unter Vorsitz von Außenamts-Generalsekretär Johannes Peterlik und der Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), Helga Schmid, statt. Auf der Agenda steht eine Vorstellung der außenpolitischen Schwerpunkte des EU-Ratsvorsitzes sowie eine Diskussion zum Thema "Konnektivität mit Asien", zu der die EU-Kommission derzeit eine Strategie ausarbeite. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) will früheren Aussagen zufolge einen größeren Schwerpunkt auf die Beziehungen Österreichs und der EU mit Asien legen.