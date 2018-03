Wenn ein Attaché der österreichischen Botschaft in Israel in einem T-Shirt der rechtsextremen Identitären posiert und Fotos seines Großvaters in Nazi-Uniform mit Hakenkreuz ins Netz stellt, dann ist das ein astreiner Skandal.

Einzelfall. Im konkreten "Einzelfall" geht es um den Leopoldstädter FPÖ-Bezirksrat und Burschenschafter Jürgen-Michael Kleppich, wie der Falter berichtete. Das T-Shirt stammt aus dem Online-Handel des Identitären-Führers Martin Sellner, dem in England eben die Einreise verweigert wurde.

Schock. Neben Bezirkschefin Ursula Lichtenegger (Grüne) reagiert auch die Israelitische Kultusgemeinde schockiert. Neben Kleppich ist nämlich auch Herwig Götschober, der zumindest kurzfristig über ein Liederbuch seiner Burschenschaft Bruna Sudetia stolperte und im Kabinett von Innenminister Norbert Hofer (alle FPÖ) arbeitet, Bezirksrat im Zweiten.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat Kleppich mittlerweile per Weisung nach Wien zurückberufen.