FPÖ-Gemeinderat verspottet Grüne wegen ihrer Frisur

Dass Debatten im Wiener Gemeinderat auch einmal heftig hitzig ausfallen können, ist bekannt. Auch am Mittwoch kam es zu einer etwas haarigen Angelegenheit und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn die Kritik der Grünen Gemeinderätin Faika El-Nagashi, dass die FPÖ Unwahrheiten in Anträge schreiben würde und das „Haar in der Suppe“ gefunden zu haben, schmeckte dem Freiheitlichen Leo Kohlbauer so überhaupt nicht.

Und um seinem Unmut über die Aussage von El-Nagashi Luft zu machen, schien er sich auch weiter an Haaren zu orientieren und konterte mit: „Du bist so glaubwürdig wie deine Frisur“.

Für den eigenartigen Zwischenruf kassierte er auch gleich einen Ordnungsruf. Das berichtet der „Wochenblick“. Unter Berufung auf Insider habe auch die Menschenrechtssprecherin der Grünen, die einen Kurzhaarschnitt trägt, einen Ordnungsruf aufgrund ihrer Anschuldigungen erhalten, so das Online-Portal.

Allerdings wurde in der 39. Sitzung des Wiener Gemeinderats nicht nur über haarsträubende Themen debattiert, sondern auch einige Dinge beschlossen. So zum Beispiel die Flächenwidmungen und Bauverträge für den Umbau des Wien Museum Neu und die Wohnsiedlung „In der Wiesn“ in Liesing. Außerdem wurden Subventionen an Einrichtungen im Jugend-, Bildungs- und Sozialbereich bewilligt.