FPÖ im Krieg mit Van der Bellen

Zuerst in ÖSTERREICH. Begonnen hatte alles mit dem ÖSTERREICH-Sonntagsinter­view mit Van der Bellen am vergangenen Wochenende. Ungewohnt klar kritisierte der Präsident die Antiflüchtlingspolitik der Regierung: „Wer in unser Land kommt und um Asyl ersucht, muss das tun dürfen.“ Jeder wusste, wen VdB meint: FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.