Faßmann stellt Ferien auf Prüfstand

Neuer Zündstoff in der Diskussion über die Feriendauer. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hatte eine Verkürzung der Sommer­ferien von aktuell neun auf sechs Wochen gefordert. Eine solche lehnt ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann strikt ab. Doch unabhängig davon startet er im Herbst Gespräche mit Eltern, Lehrern und Schülern zum Thema Herbstferien.

„Kein klares Bild“

Zudem will er eine Umfrage dazu in Auftrag geben. „Es gibt kein klares Bild dazu“, heißt es am Dienstag aus dem Bildungsministerium auf ÖSTERREICH-Anfrage.

Im Regierungsprogramm ist die Einführung von einheitlichen Herbstferien vorgesehen – entweder durch Kürzung der Sommerferien um eine Woche oder durch das Zusammenlegen der schul­autonomen Tage. 2018 gibt es sie noch nicht.D. Knob