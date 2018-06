Frauenaktion gegen Pilz-Angelobung

Heute kehrt Peter Pilz nach sieben Monaten Pause ins Parlament zurück. Vor der Sondersitzung zum BVT wird Pilz um neun Uhr angelobt. Er hatte sich zurückgezogen, als wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen ihn ermittelt worden war.



Den SPÖ-Frauen rund um Ex-Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek stößt das sauer auf. Sie mobilisieren vor der Angelobung mit einer Foto-Aktion am Josefsplatz beim Parlaments-Ausweichquartier.

Ohne Sexismus

Sie wolle „ein Signal gegen Sexismus“ setzen, so Heinisch-Hosek in der Einladung an die Genossen. „Wir wollen allgemein ein Zeichen für ein Parlament ohne sexistische Aussagen und Redebeiträge setzen“, schreibt sie.



Morgen entscheidet die Liste Pilz über das weitere Schicksal von Martha Bißmann. Klubchef Bruno Rossmann gab ab, dass ihr Ausschluss aus dem Klub „noch nicht fix“ sei. Bißmann führt derzeit Einzelgespräche mit ihren Kollegen.



D. Knob