Golan-Massaker: Blauhelm packt aus

Österreich ist weltweit in den Schlagzeilen. Der Grund: Unsere Blauhelme am Golan sollen 2012 neun syrische Polizisten, die in einem Pick-up unterwegs waren, nicht vor einem Hinterhalt von „Schmugglern“ gewarnt haben. Die Syrer starben im Kugelhagel. Die grausame Tat ist auf Video aufgezeichnet.

Es geht um den Verdacht auf „Mord durch Unterlassung“ – die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt. Auch das Bundesheer prüft, hat ­sofort nach Auftauchen des Videos eine „Taskforce“ eingerichtet. Ende Mai soll der Untersuchungsbericht vorliegen. Diese Woche sollen die Befragungen beginnen. Nach Meinung von Völkerrechtler Manfred ­Nowak könnten die Blauhelme wegen „Beihilfe zum Mord belangt werden“.

"Das waren speziell ausgebildete Soldaten"

Bei ÖSTERREICH meldete sich nun ein Ex-Golan-Soldat mit brisanten Infos zu Wort: