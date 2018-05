Grasser-Trauzeuge Meischberger wird befragt

Richterin: Wie hat ein Bankbehebung im Hotelzimmer funktioniert?

Sein liechtensteinischer Bankberater sei circa alle drei Wochen in Wien gewesen. Wenn er Geld von seinem Konto benötigte, habe er "Bedarf" angemeldet. Getroffen haben man sich in einem Zimmer des Hotels am Stephansdom. Eingerichtet war es wie ein Büro mit Computer und Safe.

Die Richterin will im Detail wissen: "Wie hat ein Bankbehebung im Hotelzimmer funktioniert?"

Meischbergers Antowrt: Er habe beispielsweise 20.000 Euro in einem Papierkuvert erhalten, wie auf jeder Bank üblich.

