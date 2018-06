Grasser auf dem Weg ins Gericht

Eine Wohnung in Wien hat Grasser nicht mehr, er lebt mit seiner Frau Fiona seit Jahren in Kitzbühel. Während der Prozesstage wohnt er im Hotel Sacher, wo er auch des Öfteren im Fitnessraum gesehen wurde. Auch am Mittwoch verließ er gegen 09.20 Uhr das Hotel, um sich auf dem Weg ins Gericht zu machen.

Dass er im Sacher wohnt, liegt daran, dass sein Freund Matthias Winkler (der die Tochter von Elisabeth Gürtler geheiratet hat) dort Geschäftsführer ist. Außerdem wird er von den vielen Touristen rund ums Sacher vielleicht nicht gleich erkannt …

© TZOE/Artner

© TZOE/Artner