Grasser schwitzt heute vor Gericht

Am heutigen 47. Verhandlungstag im Buwog-Korruptionsprozess wird Richterin Marion Hohenecker den Hauptangeklagten Karl-Heinz Grasser weiter in die Mangel nehmen. Er war bereits an den letzten sechs ­Prozesstagen am Wort.

Mail: Wird Depot geöffnet, ist Grasser "mausetot"

Brisante Mails. Spannend könnte es heute rund um erst am Wochenende bekannt gewordener Inhalte neuer Ermittlungsakten. Hier geht es u. a. um einen Mail-Verkehr vom September 2009 (kurz nach Bekanntwerden der Buwog-Affäre) zwischen dem früheren Meischberger-Anwalt Gerald Toifl (er ist Mitangeklagter) und einer Steuerberaterin: Sollte Grassers Depot geöffnet werden, sei er „mausetot“ und könne auswandern, meinte Toifl darin.

Neue Akten zugelassen? Laut Grassers Anwalt Manfred Ainedter enthalten dieser E-Mail-Verkehr sowie die anderen neuen Unterlagen nichts Belastendes für ihren Mandanten. Ob die Akten zum Prozess zugelassen werden, muss die Richterin erst entscheiden: Mehrere Anwälte haben den Antrag gestellt, das Material nicht zu berücksichtigen.

Erst am 18. September geht der Prozess weiter

Für heute ist ein voller Verhandlungstag angesetzt. Danach ist bis 18. September Pause – Gelegenheit für die Angeklagten, Urlaub vom Prozess zu machen. Im September wird es mit Grassers Befragung weitergehen. Nach der Richterin und den übrigen Mitgliedern des Schöffensenats sind die Staatsanwälte dran.



(sea)