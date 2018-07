Großteils Afghanen in der Grundversorgung

Was die Herkunftsländer angeht, sind Afghanen mit Abstand stärkste Nation in der Grundversorgung. 21.905 Afghanen beziehen aktuell diese Leistung. Mit deutlichem Abstand folgen Iraker (7.441) und Syrer (3.495). Dass es deutlich mehr Afghanen in der Grundversorgung gibt als Syrer, obwohl diese laut Statistik mehr Anträge stellen, liegt daran, dass Afghanen besonders häufig subsidiären Schutz erhalten und damit weiter Grundversorgung beziehen können.

Verteilung

Die vorgegebene Asylquote erfüllt laut aktuellen Daten nur Wien – und das gleich zu 160 Prozent. Mehr als ein Drittel der Grundversorgten, konkret 17.598 Personen, lebt in der Hauptstadt.