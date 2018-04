Grüne kämpfen um ersten Stadtchef

Wien. Werner Kogler kann seinen Nebenwohnsitz bereits in Innsbruck aufschlagen. Der Grünen-Chef ist in Tirol im Dauer-Wahlkampfeinsatz: Kein Wunder, denn in der Inn-Metropole kündigt sich für den Sonntag eine Sensation an. Polit-Urgestein Georg Willi (58) setzt zum Sprung auf den Bürgermeistersessel an. Er wäre der erste grüne Stadtchef in einer Landeshauptstadt überhaupt.

In Innsbruck herrscht Wendestimmung: Die Grünen dürften stärkste Partei werden (s. Umfrage). Bei der Bürgermeister-Direktwahl liegt Willi gleichauf mit Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck). Willi ist sich sicher, dass er es in die Stichwahl schafft.

Wiedergeburt

Für Chef Kogler wäre das der Start zur Wiedergeburt der Grünen. Im Gegensatz zu früheren Aussagen will der Steirer jetzt sehr wohl an der Spitze der gebeutelten Partei bleiben. (gü)