Hafenecker soll FPÖ-Generalsekretär werden

Der Nationalratsabgeordnete Christian Hafenecker soll neuer Generalsekretär der FPÖ werden. Das bestätigten am Montag mehrere Parteimitglieder vor einer Gremiensitzung der Freiheitlichen in Vösendorf. Hafenecker soll damit der Salzburger Parteichefin Marlene Svazek folgen, die nach ihrem Einzug in den Landtag angekündigt hatte, diesen Posten aufzugeben.

Zuerst muss sich Hafenecker aber noch Präsidium und Vorstand der FPÖ stellen. Gekürt wird der neue Generalsekretär von der Bundesparteileitung auf Vorschlag von Parteichef Heinz-Christian Strache.