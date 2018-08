Hartinger präsentiert Sparpaket für AUVA

Heute präsentiert FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein die Einsparungspläne für die Unfallversicherung AUVA. Tenor der Pressekonferenz wird sein: Kein Spital wird zugesperrt, keine Leistung gekürzt, es wird nur im System gespart. Es gebe „unglaubliche Kostentreiber“, heißt es aus Verhandlerkreisen, nur deshalb, weil die AUVA-Anstalten untereinander zu wenig zusammenarbeiten.

Freizeitunfälle

100 Mio. Einsparung für das Jahr 2019 sind auch deshalb möglich, weil die AUVA von der hohen Beschäftigung profitiert. Über die weiteren 400 Mio. Euro wird es aber noch Diskussionen geben. Denn die AUVA will die Kosten für die Behandlung von Freizeit­unfällen refundiert bekommen – 150 Millionen. Auf der anderen Seite will sie keine 150 Millionen mehr für Arbeitsunfälle zahlen, die in anderen Spitälern behandelt werden. Die anderen Kassen müssten einspringen – und werden sich wehren.

Heute finden den ganzen Tag Proteste gegen den AUVA-Sparkurs statt.(knd)