Heute fliegt Kurz zu Putin

Heute tritt VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen bisher schwersten Auslandsbesuch an. In Moskau trifft er auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Die Konflikte sind vielzählig, reichen von Krieg in der Ost-Ukraine und Besetzung der Krim über Russlands Rolle im Syrien-Krieg bis hin zu mutmaßlicher russischer Wahlbeeinflussung in westlichen Ländern.

Kurz will auf Sanktionen gegen Russland beharren

Das Treffen findet auch im Hinblick auf Österreichs EU-Ratsvorsitz in der zweiten Jahreshälfte statt. „Russland ist für die EU ein wichtiger Gesprächspartner und Nachbar“, so Kurz. „Wir müssen daher im Dialog mit Russland bleiben.“

Gespräch. Um 18:05 Uhr soll die Maschine Richtung Moskau abfliegen. Am Mittwoch um 14 Uhr Ortszeit steht das Gespräch mit Putin am Plan.

Konflikte. Neben den schwierigen EU-Russland-Beziehungen sollen auch die Ukraine und Syrien Themen sein. Kurz kündigte an, EU-Positionen vertreten zu wollen, besonders was die Sanktionen gegen Russland und die Umsetzung des Minsker Abkommens zur Befriedung der Ukraine angeht.

Frieden. „Frieden in Europa ist nur mit und nicht gegen Russland möglich“, sagte Kurz vorab. Morgen um 16:30 Uhr wollen Putin und Kurz gemeinsam vor die Presse treten. Am gleichen Abend geht es zurück nach Wien.