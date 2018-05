Heute geht Leitl: Letzter Rüffel für Regierung

Wien. Harald Mahrer übernimmt die Wirtschaftskammer – „Mr. Sozialpartner“ Christoph Leitl (69) tritt ab. Leitl bleibt aber noch Chef der EU-Wirtschaftskammer.

ÖSTERREICH: 18 Jahre in der Wirtschaftskammer – was war das Schlimmste, das Ihnen passiert ist?



Christoph Leitl: Ganz klar, die Steuerreform 2016.

ÖSTERREICH: Wegen der Registrierkassenpflicht?



Leitl: Ja, aber auch wegen der Einführung der Erbschaftssteuer durch die Hintertür.

ÖSTERREICH: Sie haben Österreich „abgesandelt“ genannt …



Leitl: Ich habe gesagt, Österreich ist stark zurückgefallen, abgesandelt. Nicht die Betriebe, die öffentliche Hand. Jetzt haben wir aber die Chance, so richtig aufzugeigen.

ÖSTERREICH: Rundum zufrieden mit der Regierung?



Leitl: Wenn Sie wollen, habe ich etwas Kritisches parat.

ÖSTERREICH: Nämlich?



Leitl: Dass die Deutschen ihren vorletzten Platz in der digitalen Infrastruktur durch eine gewaltige Investition von 100 Milliarden aufholen wollen. Das wären in Österreich 10 Milliarden in 3 Jahren. Ich sehe nicht einmal einen Ansatzpunkt in diese Richtung.

ÖSTERREICH: Wie soll die EU auf Trump reagieren?



Leitl: Ja nie von den Amerikanern erpressen lassen. Den Betrieben, die unter Sanktionen – auch in der Iran-Sache – leiden, denen muss geholfen werden.

ÖSTERREICH: Sie haben einen besonders guten Draht zu Putin …



Leitl: Europa hätte jetzt die Chance zu sagen: „Liebe Amerikaner, es ist uns wurscht, was ihr machts, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg. Wir arbeiten mit dem Iran zusammen und auch mit Russland.“

ÖSTERREICH: Also weg mit den Sanktionen gegen Moskau?



Leitl: Weg mit den Sanktionen.





Interview: Günther Schröder