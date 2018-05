Hier lacht sich Kneissl zurück

Wien. Fast genau zwei ­Wochen, nachdem sie ins Spital musste, ist Karin Kneissl wieder da. Am Mittwoch fotografierte sie Fotograf Harald Artner bestens gelaunt bei ihrer ersten Ministerratssitzung nach der Erkrankung.

Diashow Kneissl lacht sich zurück © TZOe Artner © TZOe Artner © TZOe Artner © TZOe Artner 1 / 4

× Kneissl lacht sich zurück

Kneissl hatte sich in Moskau – ÖSTERREICH-Leser wissen es – ein „aggressives ­Virus“ zugezogen. Nunmehr scheint sie vollends genesen zu sein.

Das ist auch nötig, denn nächste Woche geht es wieder voll los: Highlight ist der Besuch von UN-General­sekretär Antonio Guterres in Wien, der am Rande des ­Arnold-Schwarzenegger-Klimagipfels auch Kneissl sowie Kanzler Kurz und Bundespräsident Van der Bellen treffen wird. In Sachen Iran-Atomvertrag attackierte Kneissl übrigens US-Präsident Donald Trump: „Verträge sind einzuhalten!“