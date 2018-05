Hofer über "Aula": "Wer da schreibt, hat Karriere verwirkt"

Das Blatt, das freiheitlichen Akademiker-Verbänden gehört, hat Song-Contest-Star Cesár Sampson als „Quotenmohr“ bezeichnet. FPÖ-Minister Norbert Hofer ist empört. „Sampson ist ein sympathischer Mensch und großer Künstler. Ich möchte mit niemandem anstreifen, der so einen Unsinn schreibt.“ Beim nächsten FPÖ-Vorstand werde man handeln: „Ja, sie müssen sich von der Aula trennen. Daran führt kein Weg vorbei. Da kann es kein Zaudern geben.“

FPÖ-Politikern, die weiter in der Aula publizieren, droht Hofer mit dem Karriere-Ende: „Jeder, der dort weiter publiziert, hat die Chance auf eine weitere Karriere in der FPÖ verwirkt.“ Dass der 3. steirische Landtagspräsident Gerhard Kurzmann in der Aula geschrieben habe, kommentiert Hofer so: „Er wird bei der nächsten Wahl nicht mehr ­antreten.“ (gü)