Hofer und AK-Chefin gehen auf Freundschafts-Würstel

Seit Tagen tobt ein amüsanter Schlagabtausch zwischen Minister Hofer und AK-Chefin Renate Anderl. Nachdem die AK Plakate mit einem Hofer-Bild und dem Zitat "Probleme mit der Arbeitszeit? Wenden Sie sich an die AK!" drucken ließ, kamen sich die beiden auf humorvolle Art in die Quere.

Der Hofer-Konter folgte auf dem Fuß. Er werde der AK den Sager zwar nicht in Rechnung stellen, so Hofer – Revanche soll es aber schon geben. Der Minister will mit AK-Präsidentin Renate Anderl zu einem Würstelstand gehen und die Sache ausdiskutieren: „Ich zahle die Würstel, sie das Bier!“

Renate Anderl nahm die Einladung jetzt auch an. Sie bezieht sich auf den ÖSTERREICH und oe24-Bericht und schreibt auf ihrer Facebook-Seite: "Sollte Minister Norbert Hofer seine Einladung zum Würstelstand ernst meinen, nehme ich sie sehr gerne an! Das Bier geht selbstverständlich auf mich."