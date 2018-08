Pinkafeld. Am 8. September steigt das Flugplatzfest in Pinkafeld – Stargast ist klarerweise Verkehrsminister Norbert Hofer, der ja aus der südburgenländischen Gemeinde stammt. Am Fest sind deshalb fünf Rundflüge mit dem Minister im Segelflieger zu gewinnen. Hofer hat den Flugschein für Segelflugzeuge erst kürzlich bestanden – mit Motorfliegern ist der gelernte Ingenieur schon länger auf du und du.

