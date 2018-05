Innsbruck: Willi schafft Grüne Sensation

Der Kandidat der Grünen, Georg Willi, hat am Sonntag die Stichwahl um den Innsbrucker Bürgermeistersessel für sich entschieden. Willi erreichte 52,91 Prozent der Stimmen und bugsierte damit die amtierende Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die auf 47,09 Prozent kam, aus dem Amt.



Damit ist der 50-Jährige, der am Sonntag auch seinen Geburtstag feiert, der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,74 Prozent.

Grünen-Chef "außerordentlich erfreut"

Der Bundessprecher der Grünen Werner Kogler zeigte sich über dieses Ergebnis sehr erfreut. „Ich gratuliere einem herausragenden Georg Willi herzlichst, der in seiner besonderen Art des Sprechens und Tuns tatsächlich ganz nah bei den Bürgerinnen und Bürgern ist", sagt er in einer Aussendung. "„Diese Eigenschaften können und sollen auch wegweisend sein für die Grünen und die Grüne Zukunft. Bei den insgesamt erfolgreichen Innsbrucker Grünen liegt jetzt auch eine große Verantwortung für die zukünftige Gestaltung der Stadt", so der Grünen-Chef.