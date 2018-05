Als „sehr positiv“ bezeichnete heute der FPÖ-Generalsekretär und freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament Harald Vilimsky die geplante Regierungskoalition unter Beteiligung der Lega in Italien. „Es freut uns natürlich sehr, dass die Lega als langjähriger Partner hier sehr viele positive Akzente gesetzt hat und in der neuen Regierung eine wesentliche Rolle spielen wird“, betonte Vilimsky.

Österreichs EU-Abgeordnete sehen die sich abzeichnende Regierungsbildung in Italien kritisch. Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, rief zu Wachsamkeit auf. Die SPÖ-Delegationschefin Evelyn Regner bezeichnete den möglichen neuen Premier Giuseppe Conte als Feigenblatt, und der grüne EU-Mandatar Michel Reimon sieht eine zunehmende Spaltung der Union.

Karas sagte am Dienstag, "die Kräfte, die jetzt in der neuen italienischen Regierung zusammenarbeiten, müssen jeden überzeugten Europäer mit Sorge erfüllen. Die zentrifugalen Kräfte, die sich gegen Europa positionieren, nehmen an Kraft zu. Wir müssen daher wachsam sein." Es gebe einen Zusammenhang mit Entwicklungen in anderen europäischen Ländern: "Die Entwicklungen in Polen, Ungarn, Malta oder Rumänien und das gleichzeitige Anwachsen des Rechts- und Linkspopulismus in vielen Ländern erinnern an Entwicklungen aus der Zwischenkriegszeit", so Karas.