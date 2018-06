Jetzt fix: Pilz zieht in Nationalrat ein

Peter Pilz kehrt in den Nationalrat zurück. Das verkündete er in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Maria Stern soll im August Parteiobfrau der Liste Pilz werden, so der Listengründer.



Zu Martha Bißmann meinte Pilz, dass viel Vertrauen zerstört wurde, weshalb er sich nicht vorstellen könne, mit Bißmann weiter zusammenzuarbeiten. Sie soll aus der Partei ausgeschlossen werden.

Weitere Infos in Kürze.