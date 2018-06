Josef Taucher neuer Klubchef der Wiener SPÖ

Der neue Klubobmann der Wiener SPÖ steht fest: Josef Taucher (51) ist am Freitag von der Klubvollversammlung gewählt worden. Er wird die Funktion im September übernehmen, berichtete Landesparteichef Michael Ludwig (SPÖ) nach der Sitzung in einer Pressekonferenz. Taucher folgt auf Christian Oxonitsch, der schon im April kundgetan hatte, dem neuen Team unter Ludwig nicht mehr angehören zu wollen.



Taucher kommt aus einem der sogenannten Flächenbezirke, die sich im Kampf um die Häupl-Nachfolge mehrheitlich für Ludwig starkgemacht hatten. Der gebürtige Grazer, der vor seiner Politkarriere klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe war, ist politisch in der Donaustadt verankert. Seit 2014 sitzt er im Wiener Gemeinderat, davor war er Bundesrat.