Jugendliche dürfen weiter in Raucherzonen arbeiten

Ende März wurde das Rauchverbot in der Gastronomie gekippt. ÖVP und FPÖ versprachen dafür mehr Jugendschutz. Doch damit ist es noch nicht weit her, wie eine Anfragebeantwortung von Sozialministerin Beate Hartinger (FPÖ) an die SPÖ zeigt.

Zutrittsverbote. Jugendliche sollten Raucherzonen nicht betreten dürfen – das wurde jetzt an die Länder weitergereicht. Lösung: vorerst keine.

Lehrlinge. Jugendliche sollten nicht mehr in Raucherzonen arbeiten dürfen. Immerhin will Hartinger die derzeit erlaubte Höchstarbeitszeit von unter 18-Jährigen in Raucherzonen auf eine Stunde senken. Nur: Die nötige Verordnung fehlt noch.

Mehr Anzeigen. Indes ist die Zahl der Anzeigen bei Verstößen gegen das Rauchverbot leicht um 1,4 % gestiegen.