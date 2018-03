Kärnten: SPÖ und ÖVP vor der Einigung

SPÖ und ÖVP dürften heute, Mittwoch, ihre Koalition in Kärnten fixieren. "Ich denke, dass wir im Wesentlichen heute sagen werden, dass wir miteinander können. Wir haben in den wesentlichen Fragen Einigung erzielt, sodass klar wird, dass SPÖ und ÖVP die neue Kärnten-Koalition bilden", sagte SPÖ-Chef Peter Kaiser in der Früh vor Beginn der Verhandlungsrunde zur APA.



"Die Koalition soll heute im Laufe des Tages fixiert werden, viele Ampeln stehen auf grün", sagte Kaiser vor Beginn der Verhandlungsrunde. Nach dem Ampel-System haben die Verhandler Themen markiert, grün steht für Einigung. Fix ist auch schon die Aufteilung der Sitze in der künftigen Landesregierung. Fünf Regierungsmitglieder werden von der SPÖ gestellt, zwei von der ÖVP. ÖVP-Chef Christian Benger war vorerst nicht erreichbar. Ein gemeinsamer Pressetermin ist nach der heutigen Verhandlungsrunde für 17.45 Uhr geplant.