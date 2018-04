Kaiser ging als Erster baden

Der Sommer hat Österreich heuer schon im April fest im Griff. So warm wie in diesem Monat war es seit 218 Jahren nicht mehr. Grund genug für die heimischen Bäderbetreiber die Saison früher als erwartet zu eröffnen. Neben Wiens Freibädern, starteten auch Kärntens Strandbäder mit voller Kraft in Richtung Sommer.

© TZOE/Raunig

Kaiser stürzt sich in die Fluten

Mit dabei war auch der Landeshauptmann Peter Kaiser persönlich. Nach seinem Wahlerfolg und dem Koalitions-Hick-Hack mit der ÖVP sprang der rote Landesfürst gleich ins kühle Nass des Wörthersees.

© TZOE/Raunig

© TZOE/Raunig

Kühle 15 Grad

Und das obwohl der Sommer im See noch nicht angekommen ist. Denn das Wasser hat kühle 15 Grad. Für den SPÖ-Politiker kein Problem. Er zieht gemütlich seine Runden und scheint die Abkühlung sichtlich gut zu tun. Auf Facebook postet er anschließend die Bilder der Aktion.