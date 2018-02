Kaiser heute im oe24.TV-Talk

Er ist nicht eben ein Volkstribun, Peter Kaiser passt irgendwie eher in den Sessel eines Ministers als in den eines Landeshauptmannes. Trotzdem konnte der SPÖ-Politiker, der dem Land nach Hypo-Skandal ein beinhartes Sparpaket verordnen musste, an Ansehen gewinnen. Und für kommenden Sonntag sagen die Meinungsforscher Kaiser einen satten Wahlsieg voraus. Die SPÖ könnte über die 40-%-Marke springen.

Kaisers Problem: Die Grünen als Koalitionspartner werden ihm wohl abhanden- kommen. Er könnte als zweiter SPÖ-Landeschef eine rot-blaue Koalition wagen, auch wenn bisher die FPÖ von Gernot Darmann sein härtester Gegner war.

Ein Albtraum für Kaiser wäre es indes, wenn sich FPÖ und ÖVP gegen ihn Verbünden und ihrerseits Darmann zum Landeshauptmann wählen. Laut Umfrage ginge sich ein solches Bündnis aus.